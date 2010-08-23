Маркевич про тренерство в збірній: мрієш про це все життя, а тут...

Мирон МАРКЕВИЧ, який подав у відставку з посади головного тренера національної збірної України з футболу на знак протесту проти санкцій Федерації футболу України стосовно ФК «Металіст», планує зосередитися на роботі головного наставника свого клубу, з яким має контракт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції після матчу «Металіст» - «Кривбас», відповідаючи на запитання про те, наскільки важко йому далося рішення піти зі збірної.

«Непросто, звичайно. Мрієш про це все життя, а тут…», - відповів М.МАРКЕВИЧ. За його словами, «із самого початку все пішло не так, хотіли іншого тренера, а призначили мене… Так усе тягнулося, скандал з «Карпатами». Чотири місяці все тліло-тліло, але коли мене викликали на КДК… В принципі, я ще там вирішив, що не буду працювати... По-друге, поєднання нічого не дає. Тут усе тріщить. Треба займатися одним. Я говорив, що проти поєднання, а зараз уже можу сказати, що мене свого часу умовили. Я пішов на цей крок, але бачу, що толку не буде. Краще буду займатися своєю роботою, тим більше, що в мене контракт».

На запитання, хто, на його думку може очолити збірну України, і чи означає, що вона не гратиме у Харкові, М.МАРКЕВИЧ відповів: «Не знаю, це вже не моє питання, де грати. А хто? Напевно, КАЛИТВИНЦЕВ (тренер збірної України Віктор КАЛИТВИНЦЕВ – УНІАН), тим більше, що ми багато роботи зробили. Треба розвивати це. Я б хотів подякувати футболістам, з якими попрацював, тренерам. Я можу сказати, що із задоволенням працював ці чотири місяці з ними».

Як повідомляв УНІАН, М.МАРКЕВИЧ був призначений головним тренером збірної України з футболу навесні 2010 року. Під його керівництвом збірна України здобула перемоги у товариських матчах зі збірними Литви, Норвегії та Румунії і зіграла внічию з командою Голландії.

На початку серпня Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ визнав договірним матч 26-го туру 17-го чемпіонату України між клубами «Металіст» (Харків) і «Карпати» (Львів), який відбувся 19 квітня 2008 року, і зняв з обох команд по 9 очок у нинішній Прем`єра-лізі, а також наклав інші санкції.

21 серпня на знак протесту проти рішення КДК ФФУ головний тренер ФК «Металіст» М.МАРКЕВИЧ подав у відставку з посади головного тренера національної збірної України, який він обіймав за сумісництвом.