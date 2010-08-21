Шахтар не дозволив Ворсклі набрати очки
21:36, 21 серпня 2010Спорт
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Іде 7-й тур Чемпіонату України
Тривають 7-й тур Чемпіонату України з футболу
Іллічівець - Арсенал 2:2 (Козоріз 19, Антонов 63 - Бартуловтч 6, Самусіовас 47 автогол)
Волинь - Шахтар 0:1 (Едуардо 74)
Металург Д - Ворскла 2:0 (Аделейє 27, Мхітарян 54)
Нагадаємо, що вчора грали
Оболонь - Зоря 1:0 (Панас 41)
... а завтра тур завершать:Таврія (7) - Металург З (2)
Металіст (10) - Кривбас (6)
Динамо (13) - Дніпро (15)
Карпати (8) - ПФК Севастополь (5)
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