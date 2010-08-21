Шахтар не дозволив Ворсклі набрати очки

Іде 7-й тур Чемпіонату України

Тривають 7-й тур Чемпіонату України з футболу Іллічівець - Арсенал 2:2 (Козоріз 19, Антонов 63 - Бартуловтч 6, Самусіовас 47 автогол) Волинь - Шахтар 0:1 (Едуардо 74) Металург Д - Ворскла 2:0 (Аделейє 27, Мхітарян 54) Нагадаємо, що вчора грали Оболонь - Зоря 1:0 (Панас 41) ... а завтра тур завершать: Таврія (7) - Металург З (2) Металіст (10) - Кривбас (6) Динамо (13) - Дніпро (15) Карпати (8) - ПФК Севастополь (5)

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