Шахтар не дозволив Ворсклі набрати очки

21:36, 21 серпня 2010
Спорт
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Іде 7-й тур Чемпіонату України

Тривають 7-й тур Чемпіонату України з футболу

Іллічівець - Арсенал 2:2 (Козоріз 19, Антонов 63 - Бартуловтч 6, Самусіовас 47 автогол)

Волинь - Шахтар 0:1 (Едуардо 74)

Металург Д - Ворскла 2:0 (Аделейє 27, Мхітарян 54)

Нагадаємо, що вчора грали

Оболонь - Зоря 1:0 (Панас 41)

... а завтра тур завершать:

Таврія (7) - Металург З (2)

Металіст (10) - Кривбас (6)

Динамо (13) - Дніпро (15)

Карпати (8) - ПФК Севастополь (5)

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