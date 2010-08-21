Юристи ФФУ кажуть, що заяву Маркевича немає підстав розглядати

Юридичний відділ Федерації футболу України пояснив, чому прохання Мирона Маркевича про відставку не може бути задоволене.

Сайт Football.ua наводить заяву Юридичного відділу ФФУ.

"21 серпня 2010 року о 12 годині Федерацією футболу України факсом отримано копію заяви пана Маркевича М.Б. про звільнення з роботи на підставі ст. 39 КЗпП.

Прохання Маркевича М.Б. не може бути задовільненим з наступних причин.

По-перше, заява про звільнення має бути написана паном Маркевичем особисто та в оригіналі ним же особисто подана до Відділу кадрів ФФУ, оскільки цей документ є підставою для припинення строкового трудового договору, який укладено у письмовій формі.

По-друге, ст. 39 КЗпП не визначає як підставу для розірвання трудового контракту працівника "приниження честі, гідності як людини та суб’єкта футбольної діяльності", а, натомість, містить лише чотири конкретні підстави:

- хвороба працівника;

- інвалідність працівника, яка перешкоджає виконанню роботи за договором;

- порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного або трудового договору;

- випадки, передбачені ст. 38 КЗпП.

Стаття 38 КЗпП передбачає підстави для розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника:

- неможливість продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання;

- переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість;

- вступ до навчального закладу;

- неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком;

- вагітність;

- догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом;

- догляд за хворим членом сім`ї відповідно до медичного висновку або інвалідом I групи; вихід на пенсію;

- прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин).

Текст заяви пана Маркевича не містить жодної підстави для звільнення, передбаченої ст. 39 або ст. 38 КЗпП, окрім того, такі підстави повинні бути доведені документально.

Таким чином, Федерація футболу України не має можливості розглядати та, тим більше, задовольняти прохання Маркевича М.Б. щодо звільнення його із займаної посади головного тренера національної збірної команди України з футболу через вищевказані причини".