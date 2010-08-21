Українська паралімпійська збірна з плавання завоювала 58 нагород, встановивши 12 світових рекордів і 14 рекордів Європи на змаганнях, які проходили в Ейндховені (Нідерланди).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Національного комітету спорту інвалідів України, українська збірна впродовж шести днів виборювала першість серед 649 атлетів з 53 країн світу.

У результаті за підсумками змагань українські спортсмени завоювали 58 медалей, серед яких 21 золоту, 20 срібних та 17 бронзових нагород і стали першими, випередивши команду США (56 медалей: 20 золотих, 18 срібних, 18 бронзових нагород) та Росії (42 медалі: 18 золотих, 13 срібних, 11 бронзових нагород).

Команда Великої Британії, що йшла за кількістю золотих нагород третьою, поступилась Росії на 2 «золота», проте за загальною кількістю медалей утримує третю світову позицію (52 нагороди – 16 золотих, 16 срібних, 20 бронзових нагород).