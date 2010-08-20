Український спортсмен отримав ще одну золоту медаль

Cьогоднішній день І Юнацьких Олімпійських ігор у Сінгапурі приніс Україні ще одну золоту медаль.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національного олімпійського комітету.

Основні надії на здобуття нагороди в шостий змагальний день українці покладали на стрибунів на батуті, де виступали два призери юніорського чемпіонату світу цього року. Як виявилося, очікування справдились, зазначили в комітеті. Золоту нагороду для України приніс Олександр САТІН, перемігши у змаганнях серед юнаків.

У дівчат українка Діана КЛЮЧНИК завершила змагання з 9-м результатом.

Наразі в активі юних олімпійців України 13 медалей, з яких 4 золоті, 5 срібних та 4 бронзові, зазначили в НОК.