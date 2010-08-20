Донецький силач Халаджі встановив новий рекорд України

Відомий донецький силач Дмитро ХАЛАДЖІ встановив і зафіксував новий рекорд України - «Розтяжка автомобілями».

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Донецької облради.

Так, вчора, 19 серпня під час культурно-спортивного свята у місті Комсомольськ Старобешівського району Д.ХАЛАДЖІ встановив рекорд України «Розтяжка автомобілями» - протягом кількох секунд атлет утримував на ланцюгах 4 автомобілі, які роз`їжджалися в протилежних напрямах від спортсмена.

Суть нового рекорду полягала у тому, що спортсмену вдалося утримати автомобілі, не давши їм змоги зсунутися з місця.

За словами рекордсмена, підготовку до цього силового номера він здійснював «протягом 13 років, спочатку перетягував групи людей по 25 осіб з кожної сторони, потім тренувався, перетягуючи коней, і от зараз дійшла черга до автомобілів».

У прес-службі відзначили, що у цьому спортивному святі взяли участь голова Донецької обласної ради Андрій ШИШАЦЬКИЙ, голова Старобешівської райдержадміністрації Василь ПАНЬКО, начальник управління фізкультури і спорту облдержадміністрації Віктор КІРБАБА.

Керівники області привітали атлета з новим силовим рекордом.

«Я радий брати участь у цьому прекрасному заході. Переконаний, що мій друг Дмитро ХАЛАДЖІ встановить ще не один рекорд. Донецька обласна рада надаватиме йому підтримку, оскільки в його особі популяризується здоровий спосіб життя, як в регіоні, так і в країні», - сказав глава облради. При цьому він додав, що «найближчим часом Донецька обласна рада разом з Дмитром ХАЛАДЖІ проведе низку спортивних заходів».

У прес-службі облради також повідомили, що наступного тижня Д.ХАЛАДЖІ у рамках проведення «Днів культури України» покаже свої силові номери у Туреччині.