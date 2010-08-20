Київське «Динамо» оштрафували на 500 тисяч гривень

Київське "Динамо", "Дніпро", "Кривбас" і "Арсенал" оштрафовані на 500 тисяч гривень кожний, а "Металіст" - на 400 тисяч.

Таке рішення у четвер прийняв дисциплінарний комітет Прем`єр-ліги, покаравши клуби, які відмовилися віддати УПЛ телевізійні права на показ домашніх матчів Прем`є-Ліги.

Про це "Чемпіон" повідомив прес-аташе Прем`єр-Ліги Андрій Палаєв.

Ще на 500 тисяч гривень оштрафований "Дніпро" за резонансний домашній матч з "Металістом" у 6 туру. Нагадаємо, у ході цього двобою були зафіксовані масові порушення порядку з боку вболівальників, які закидали поле сторонніми предметами, один з яких розбив голову боковому арбітру.

На 50 тисяч за цю гру покараний "Металіст".

Також дискваліфіковані на два матчі та оштрафовані по 50 тисяч гривень кожний гравці "Дніпра" Руслан Ротань та Євгеній Селезньов, які після гри зі вживанням нецензурної лексики облаяли головного рефері матчу.