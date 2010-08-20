Безсонов узяв на себе провину за поразку «Дніпра»

Тренер "Дніпра" Володимир Безсонов узяв на себе провину за поразку дніпропетровців у вчорашньому матчі кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти польського "Леха" (0:1).

"Перш за все, хочу сказати, що провину за поразку я беру на себе. Неправильно використовував гравців, особливо це стосується Феррейри. Людина мене переконала, що готова грати на сто відсотків, але виявилось, що він не тільки не готовий, а ще й відчуває біль. Думаю, це найголовніша моя помилка. Довелося по ходу матчу перебудовуватися, і друга його половина показала, що можна з "Лехом" грати. Результат – така справа. 0:1 або 1:1 – все одно нам потрібно забивати на виїзді. Тому щодо результату я спокійний, а ось помилку, повторюся, беру на себе", - цитує Безсонова офіційний сайт ФК "Дніпро".

За словами тренера, команда укомплектована, але рівень футболістів не відповідає вимогам європейського футболу.