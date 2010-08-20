Top-10 найдорожчих спортсменок світу

Росіянка Марія Шарапова очолила список спортсменок з найвищими доходами, складений журналом Forbes.

За даними видання, Шарапова з червня 2009-го по червень 2010 року заробила 24,5 мільйона доларів, з яких лише близько мільйона доларів склав призові за участь у турнірах. Основний дохід їй принесли рекламні контракти, продаж прав на використання імені, а також власна лінія спортивного одягу.

Шарапова вже вдруге очолює список найвище оплачуваних спортсменок світу за версією Forbes. У попередньому рейтингу, опублікованому 2008 року, щорічні доходи Шарапової оцінювалися в 26 мільйонів доларів.

Друге і третє місця, як і в попередньому рейтингу Forbes, посіли американські тенісистки, сестри Вільямс. Серена, за даними видання, за рік заробила 20,2 мільйона доларів, а Вінус - 15,4 мільйона. У рейтингу 2008 року доходи Серени і Вінус оцінювалися в 14 і 13 мільйонів доларів відповідно.

На четвертому місці в списку - автогонщиця Даніка Патрік із США, яка запрацювала за рік 12 мільйонів доларів. Замикає п`ятірку лідерів корейська фігуристка, чемпіонка Олімпійських ігор у Ванкувері Кім Ю На з річним доходом в 9,7 мільйона доларів.

До десятки також увійшли три гольфистки - Анніка Соренстам зі Швеції (8 мільйонів доларів - 6-е місце), Паула Крімер із США (5,2 мільйона - 9-е місце) і Лорена Очоа з Мексики (5 мільйонів - 10-е місце), а також відразу дві тенісистки з Сербії - Ана Іванович (7,2 мільйона доларів - 7-е місце) та Олена Янкович (5,3 мільйона - 8-е місце).

Крім Кім Ю На та Олени Янкович, решта спортсменок фігурували і в рейтингу Forbes дворічної давності, зауважує, наводячи цей рейтинг, Лента.ру.