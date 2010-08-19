Українські паралімпійці в Ейндховені встановили вже 11 світових рекордів
14:43, 19 серпня 2010Спорт
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Впевнено лідирують на ЧС із плавання
Національна паралімпійська збірна України продовжує лідерство на Чемпіонаті світу з плавання, який проходить у голландському місті Ейндховен.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Національного комітету спорту інвалідів України, українські плавці здобули 42 медалі, серед яких: 18 золотих, 14 срібних та 10 бронзових нагород.
Також українські спортсмени встановили 11 світових та 12 європейських рекордів.
Другу позицію утримує команда США, третю – Великої Британії.
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