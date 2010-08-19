Українські паралімпійці в Ейндховені встановили вже 11 світових рекордів

Національна паралімпійська збірна України продовжує лідерство на Чемпіонаті світу з плавання, який проходить у голландському місті Ейндховен.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Національного комітету спорту інвалідів України, українські плавці здобули 42 медалі, серед яких: 18 золотих, 14 срібних та 10 бронзових нагород.

Також українські спортсмени встановили 11 світових та 12 європейських рекордів.

Другу позицію утримує команда США, третю – Великої Британії.