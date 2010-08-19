Відразу чотири українські клуби сьогодні грають у Лізі Європи
Розклад трансляцій
Сьогодні увечері, 19 серпня, чотири українські клуби - сімферопольська "Таврія", харківський "Металіст", дніпропетровське "Дніпро" і львівські "Карпати" - зіграють свої перші матчі четвертого кваліфікаційного раунду Ліги Європи.
Суперниками українських клубів за вихід до групового раунду Ліги Європи, нагадаємо, є леверкузенский "Баєр", кіпрська "Омонія", польський "Лех" і стамбульський "Галатасарай" відповідно.
Розклад трансляцій:
"Баєр" - "Таврія": 19:30 "Футбол"
"Омонія" - "Металіст": 20:00 Перший національний
"Дніпро" - "Лех": 20:00 "Кіно"
"Галатасарай" - "Карпати": 21:00 ICTV
Із новин з таборів суперника варто відзначити, що повністю відновився зоряний новачок "Баєра" Мікаель Баллак, поява якого в поєдинку з "Таврією" є цілком імовірною, а "Галатасараю" не зможуть допомогти його лідери - форвард Мілан Барош і півзахисник Елано.