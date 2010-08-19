Результати матчів Ліги Чемпіонів

Минув другий день раунду плей-офф

18 серпня - другий день, коли гралися перші матчі раунду плей-офф Ліги Чемпіонів. Зальцбург - Хапоель 2:3 Базель - Шериф 1:0 Партизан - Андерлехт 2:2 Вердер - Сампдорія 3:1 Брага - Севілья 1:0 Ігри у відповідь - 24 серпня. Нагадаємо, що 17 серпня зіграли Зеніт - Осер 1:0 Русенборг - Копенгаген 2:1 Динамо - Аякс 1:1 (Гусєв 66 - Вертонген 57) Спарта - Жиліна 0:2 Янг Бойз - Тоттенхем 3:2 Ігри у відповідь - 25 серпня.

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