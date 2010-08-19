Результати матчів Ліги Чемпіонів

07:45, 19 серпня 2010
Спорт
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Минув другий день раунду плей-офф

18 серпня - другий день, коли гралися перші матчі раунду плей-офф Ліги Чемпіонів.

Зальцбург - Хапоель 2:3

Базель - Шериф 1:0

Партизан - Андерлехт 2:2

Вердер - Сампдорія 3:1

Брага - Севілья 1:0

Ігри у відповідь - 24 серпня.

Нагадаємо, що 17 серпня зіграли

Зеніт - Осер 1:0

Русенборг - Копенгаген 2:1

Динамо - Аякс 1:1 (Гусєв 66 - Вертонген 57)

Спарта - Жиліна 0:2

Янг Бойз - Тоттенхем 3:2

Ігри у відповідь - 25 серпня.

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