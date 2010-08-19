Результати матчів Ліги Чемпіонів
07:45, 19 серпня 2010Спорт
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Минув другий день раунду плей-офф
18 серпня - другий день, коли гралися перші матчі раунду плей-офф Ліги Чемпіонів.
Зальцбург - Хапоель 2:3
Базель - Шериф 1:0
Партизан - Андерлехт 2:2
Вердер - Сампдорія 3:1
Брага - Севілья 1:0
Ігри у відповідь - 24 серпня.
Нагадаємо, що 17 серпня зіграли
Зеніт - Осер 1:0
Русенборг - Копенгаген 2:1
Динамо - Аякс 1:1 (Гусєв 66 - Вертонген 57)
Спарта - Жиліна 0:2
Янг Бойз - Тоттенхем 3:2
Ігри у відповідь - 25 серпня.
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