Кличко побував у Дніпропетровську в режимі он-лайн

4 вересня у Дніпропетровську відбудеться поєдинок за звання Інтерконтинентального чемпіона за версією WBO у середній вазі між боксером компанії братів Кличків K2 Promotions Ukraine Максом Tiger БУРСАКОМ та американським нокаутером Брайаном ВЕРА.

Про це на прес-конференції у Дніпропетровську повідомив генеральний директор промоутерської компании Олександр КРАСЮК.

За його словами, Максу вперше доведеться відстоювати свій титул Інтерконтинентального чемпіона, завойований у квітні 2010 р.

Український боксер наразі знаходиться на 3-ій позиції світового рейтингу WBO і налаштований на перемогу над серйозним суперником Брайаном ВЕРА.

Анонсований для участі на прес-конференції Віталій КЛИЧКО до Дніпропетровська не прибув, оскільки наразі він перебуває в США. Однак знаменитий боксер вийшов на зв’язок в онлайн-режимі.

„Хочу побажати удачі Максу, бо в нього непростий суперник. Цей бій надасть йому можливість увійти до супердивізіону, де вже найближчим він зможе претендувати на найпрестижніше звання – звання чемпіона світу. Я впевнений, що події, які відбудуться 4 вересня в Дніпропетровську, будуть цікавими для всіх любителів боксу. Вони побачать справжній бій між професіоналами, - наголосив В.КЛИЧКО.

Під час турніру у Дніпропетровську також відбудуться бої українських боксерів.