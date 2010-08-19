Українські плавці-паралімпійці лідирують на Чемпіонаті світу

Національна паралімпійська збірна з плавання утримує стійку першу світову позицію як за кількістю золотих нагород, так і за загальною кількістю медалей серед більш як 50 країн світу на Чемпіонаті світу з плавання, що проходить у м. Ейнховен (Нідерланди).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національного комітету спорту інвалідів України.

Зокрема третій день приніс команді 8 почесних нагород, серед яких 3 золоті, 3 срібні та 2 бронзові нагороди, а також два нових світових рекорди та рекорди Європи. Загалом у української паралімпійської збірної команди з плавання за три дні накопилось 32 нагороди, серед яких 14 золотих, 10 срібних та 8 бронзових медалей, 9 світових рекордів та 10 рекордів Європи. Друга світова позиція (за кількістю золотих нагород) у команди США (24 медалі: 9 золотих, 7 срібних та 8 бронзових нагород), на третьому місці команда Великої Британії (28 нагород: 8 золотих, 9 срібних та 11 бронзових медалей).

Володарями нагород третього дня змагань стали наступні паралімпійці з України:

дебютантка Чемпіонату світу Наталія ПРОЛОГАЄВА, яка виборола золото на дистанції 50 м на спині. ЇЇ результат 39.15 став світовим та європейським рекордом.

Результат 2:59.15 у доробку чотирьох українських спортсменок (Ганни ЄЛІСАВЕТСЬКОЇ, Ані ПАЛЯН, Олени ФЕДОТИ, Н.ПРОЛОГАЄВОЇ), котрі боролись за першість у естафеті 4Х50м, став не тільки чемпіонським, але й рекордним.

Крім того Євген БОГОДАЙКО отримав золоту нагороду на дистанції 100м на спині. Срібло дісталось Віктору СМИРНОВУ та Юлії ВОЛКОВІЙ на дистанції 100м стилем батерфляй. Також срібну нагороду вибороли чоловіки у естафеті 4Х50м ( Ярослав СЕМЕНЕНКО, Дмитро ВИНОГРАДЕЦЬ, Дмитро КРИЖАНОВСЬКИЙ, Євген БОГОДАЙКО).

Бронзові нагороди у Данила ЧУФАРОВА(100м батерфляй) та Дмитро ВИНОГРАДЦЯ (50 м на спині).