Луганські альпіністи на Ельбрусі вшанують пам'ять воїнів-шахтарів

00:19, 19 серпня 2010
Спорт
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До складу експедиції увійшли 12 спортсменів

На Ельбрусі буде встановлено прапори Луганської області, Національного Олімпійського комітету й копія стягу луганських воїнів-шахтарів, що воювали на Кавказі в роки Великої Вітчизняної війни. Про це було заявлено на зустрічі заступника голови облдержадміністрації Родіона МІРОШНИКА з групою альпіністів.

Прапори на вершині найвищої гори Європи встановлять луганські альпіністи, які вирушать у Приельбрусся. Основне завдання спортсменів – відновити пам`ятник воїнам-шахтарям, загиблим під час оборони Кавказу від фашистських загарбників. Пам`ятник було встановлено 9 травня 1987 р. на одному зі схилів Ельбрусу. Тепер луганцям належить впродовж декількох днів на висоті 3,5 тис. метрів його реконструювати.

До складу експедиції увійшли 12 спортсменів. Найстаршому з них – за 60, наймолодшому – трохи більше 20 років. Луганські альпіністи не лише відновлять пам`ять про героїв прославленої 395-ої Шахтарської дивізії, бійці якої не пустили гітлерівців у Закавказзя, але й здійснять сходження на деякі перевали Ельбрусу.

Поїздка стала можливою завдяки допомозі Національного Олімпійського комітету, який виділив частину необхідних коштів. До Луганська експедиція повернеться 16 вересня.

 

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