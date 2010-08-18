Ярославський: до нас застосували найбрудніший прийом із можливих

Президент ФК «Металіст» Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ назвав несправедливими санкції Федерації футболу України стосовно ФК «Металіст» і звернувся до світової футбольної громадськості у зв`язку з рішенням контрольно-дисциплінарного комітету (КДК) ФФУ позбавити ФК «Металіст» 9 очок і застосувати низку інших заходів стягнення до харківського клубу.

Як передає кореспондент УНІАН, заяву О.ЯРОСЛАВСЬКОГО розміщено на офіційному сайті ФК «Металіст».

«У нашого клубу, - йдеться в заяві О.ЯРОСЛАВСЬКОГО, - багата й складна історія – тільки за останні 5 років ми подолали більше перешкод, ніж інші команди за весь час свого існування. Повернувшись у вищу лігу й чотири рази поспіль завоювавши «бронзові» медалі чемпіонату, ми довели – в чемпіонаті України з`явилася реальна «третя сила», яка готова боротися й за «золото», й за «срібло». Незважаючи на упереджене суддівство та інші спроби ФФУ поставити нас у нерівні умови з іншими учасниками змагань, ми щоразу доводили свій професіоналізм і прихильність принципам fair play».

О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ вважає, що «незалежна позиція та імунітет до корупційних схем» викликали у керівництва ФФУ «побоювання за розстановку сил у чемпіонаті, й до нас застосували найбрудніший прийом із можливих – спробували очорнити нашу репутацію, гарантовано позбавити можливості піднятися на п`єдестал пошани й відлучити від єврокубків».

«Але ці люди, які не мають морального права керувати не лише українським футболом, але й окремо взятим футбольним клубом, - йдеться в заяві, - прорахувалися. Вони недооцінили нашу впевненість у своїй правоті й нашу готовність добиватися справедливості. Ми захищатимемо свою честь і гідність усіма законними методами й у всіх інстанціях».

Тому, констатує О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ, «я звертаюся до всіх вас – команди, тренерського штабу, клубу, вболівальників. Зараз, як ніколи, ми повинні бути єдині перед лицем тієї волаючої несправедливості й цинічної корупції, з якою ми зіткнулися».

Звертаючись до гравців і колективу клубу, його президент нагадує, що 19 серпня «Металіст» зіграє свій перший матч нового сезону в Лізі Європи. «Як би комусь не хотілося зломити бойовий дух нашої команди напередодні відповідального матчу, у нього це не вийде. Ми доведемо своєю грою, що у нас міцні нерви й залізна воля до перемоги», - заявив О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

Сьогодні над «Металістом», йдеться в зверненні О.ЯРОСЛАВСЬКОГО до вболівальників команди, «намагаються учинити відверту розправу, замовник якої добре відомий, і мотиви дій якого очевидні. Тому ми повинні ще більше об`єднатися й разом протистояти цьому свавіллю».

Звертаючись до української та світової футбольної громадськості, О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ заявляє, що «ФК «Металіст» завжди і в усьому слідував найвищим етичним стандартам, принципам і нормам європейського футболу, встановленим УЄФА. У ФФУ немає ніяких законних підстав застосовувати до нас будь-які дисциплінарні санкції. Наш клуб просто намагаються знищити за те, що ми хочемо грати в чемпіонаті, де в усіх учасників рівні можливості, й де арбітри судять матчі по совісті».

О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ висловлює впевненість у тому, що «Металісту» «вдасться відновити справедливість і скасувати відверто репресивне рішення КДК ФФУ». Інакше, заявляє президент харківського клубу, «про fair play в українському футболі можна буде просто забути. Не може бути чесним чемпіонат, в якому неугодних суперників адміністративним рішенням перетворюють на аутсайдерів. Це вже не футбол».

Як повідомляв УНІАН, контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ визнав договірним матч 26-го туру 17-го чемпіонату України між клубами «Металіст» (Харків) і «Карпати» (Львів), який відбувся 19 квітня 2008 р. у Харкові, й зняв із обох команд по 9 очок у нинішньому розиграші Прем`єр-ліги.

18 серпня ц.р. ФК «Металіст» вимагав скасувати це рішення контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ.

У квітні 2010 р. прокуратура Харківської області відмовила в порушенні кримінальної справи щодо вказаного матчу «Металіст» - «Карпати» через відсутність складу злочину».