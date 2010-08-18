Український плавець здобув золоту медаль

У Сингапурі на І Юнацьких Олімпійських іграх завершився фінал з плавання на 50 м вільним стилем. Перше місце і золоту нагороду здобув український спортсмен Андрій ГОВОРОВ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національного олімпійського комітету України.

“Наш плавець впевнено дійшов до вирішального запливу, демонструючи у відбіркових змаганнях перші результати і переконливо поставив золоту крапку у фіналі з результатом 22.35 сек.”, - говориться в повідомленні.

За даними прес-служби НОК, загалом сьогодні українські спортсмени отримали одразу 5 нагород. Окрім, „золота” А.ГОВОРОВА „срібло” вибороли Наталія КОВАЛЬОВА в академічному веслуванні та Олег СТЕПКО в гімнастичному багатоборстві. Бронзові медалі до скарбнички нашої збірної принесли Максим ДОМІНІШИН (тхкевондо ВТФ, 73кг) та важкоатлет Костянтин РЕВА (85 кг).

За підсумками 4 днів змагань Україна здобула 10 нагород – 2 золоті, 4 срібні та 4 бронзові.

Нагадаємо, що нашу країну на І Юнацьких Олімпійських іграх представляють 55 атлетів віком 14-18 років.