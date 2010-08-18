Ахметов продав «Дніпру» нападника за 7 мільйонів євро

Нападаючий футбольного клубу «Шахтар» (Донецьк) Олександр ГЛАДКИЙ перейшов до ФК «Дніпро» (Дніпропетровськ). Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Шахтаря».

Згідно з повідомленням, трансферна сума операції становила 7 мільйонів євро.

У складі донецької команди О.ГЛАДКИЙ виступав із червня 2007 року, провів 124 матчі, забив 38 голів. У сезоні 2006/07 був визнаний кращим бомбардиром чемпіонату України (13 голів).

У прес-службі зазначили, що керівництво «Шахтаря» подякувало Олександру «за яскраву гру й відданість команді» й побажало йому величезних успіхів і футбольної удачі в новому клубі.