Ахметов продав «Дніпру» нападника за 7 мільйонів євро
10:38, 18 серпня 2010Спорт
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Гладкому подякували
Нападаючий футбольного клубу «Шахтар» (Донецьк) Олександр ГЛАДКИЙ перейшов до ФК «Дніпро» (Дніпропетровськ). Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Шахтаря».
Згідно з повідомленням, трансферна сума операції становила 7 мільйонів євро.
У складі донецької команди О.ГЛАДКИЙ виступав із червня 2007 року, провів 124 матчі, забив 38 голів. У сезоні 2006/07 був визнаний кращим бомбардиром чемпіонату України (13 голів).
У прес-службі зазначили, що керівництво «Шахтаря» подякувало Олександру «за яскраву гру й відданість команді» й побажало йому величезних успіхів і футбольної удачі в новому клубі.
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