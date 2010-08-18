Бріггс пообіцяв відправити Кличка на пенсію

Український боксер-важкоатлет Віталій КЛИЧКО, якому належить звання чемпіона світу за версією WBC (Всесвітня боксерська рада), проведе поєдинок з колишнім чемпіоном світу за версією WBO (Всесвітня боксерська організація) американцем Шенноном БРІГГСОМ, пише німецьке видання Bild.

Цей бій пройде 16 жовтня 2010 року на арені O2 World Arena в Гамбурзі. Офіційно про поєдинок буде оголошено найближчим часом, а продаж квитків на бій розпочнеться 31 серпня, передає Лента.ру.

Bild наводить слова В.КЛИЧКА, який назвав Ш.БРІГГСА дуже сильним суперником і володарем одного з найпотужніших ударів.

38-річний Ш.БРІГГС заявив, що він підписав контракт на бій з В.КЛИЧКОМ ще наприкінці липня, але офіційно ця інформація підтверджена не була. Американець пообіцяв відправити українського боксера на пенсію.

Ш.БРІГГС став чемпіоном світу за версією WBO в 2006 році, перемігши білоруса Сергія ЛЯХОВИЧА. У 2007 році американець поступився чемпіонським титулом росіянину Султануві ІБРАГІМОВУ. Усього Ш.БРІГГС провів на професійному рингу 58 боїв, у яких він здобув 51 перемогу (45 - нокаутом), зазнав п`ять поразок, один бій звів унічию, а ще один був визнаний таким, що не відбувся.

В.КЛИЧКО провів за свою професійну кар`єру 42 бої, в яких здобув 40 перемог (38 - нокаутом) і зазнав дві поразки. Останній захист чемпіонського титулу українець провів у травні 2010 року, нокаутувавши поляка Альберта СОСНОВСЬКОГО.