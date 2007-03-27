На українську плавчиню напав батько

Батько української плавчині, яка бере участь у чемпіонаті світу з водних видів спорту в Мельбурні (Австралія), напав на свою дочку під час змагань. Інцидент стався поряд з тренувальним басейном і був зазнятий оператором телеканалу Nine Network, а також камерою внутрішнього спостереження, повідомляє Associated Press.

Запис конфлікту між плавчинею, ім`я якої не називають, та її 38-річним батьком - тренером уже переданий до поліції. Бійка закінчилася тим, що наставник повалив спортсменку на землю. У конфлікт втрутилися охоронці стадіону, яких викликали співробітники каналу Nine Network.

Батько позбавлений акредитації учасника чемпіонату світу і дає свідчення поліції. Його доньку також викликали до відділку. Спортсменка, якій не знадобилася медична допомога, поки що не висунула звинувачень.

Керівництво Міжнародної федерації водних видів спорту (FINA) оголосило про початок власного розслідування.

Лента.ру