Дебютант київського Динамо перед матчем з Аяксом дивився комедії

Дебютант київського "Динамо" голкіпер Максим Коваль не хвилювався перед матчем із "Аяксом" у рамках Ліги чемпіонів, повідомляє "Чемпіон".

"Я особливо не хвилювався, дуже хотілося грати, тому обійшлося без мандражу. Коли вийшов на поле, почув гімн Ліги чемпіонів, то почуття були фантастичні. Я не міг не знати про відповідальність, покладену на мене, але намагався про це не думати", - сказав Коваль.

"Перед матчем як завжди дивився фільми, купив кілька DVD-дисків, переглянув комедії", - розповів голкіпер.

"Ми пропустили, а це вже погано. Добре, що зрівняли рахунок. А складних епізодів біля моїх воріт не було. Про те, що гратиму в стартовому складі, тренер повідомив перед матчем. Я просто тренуюся і більше ні про що не думаю", - додав воротар.

"Зіткнення в матчі було несерйозним, травми немає", - прокоментував Коваль невелику рану на правій нозі.