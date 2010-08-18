Результати матчів Ліги Чемпіонів

Сьогодні другий ігровий день плей-офф

17 серпня відбулися перші матчі раунду плей-офф Ліги Чемпіонів. Зеніт - Осер 1:0 Русенборг - Копенгаген 2:1 Динамо - Аякс 1:1 (Гусєв 66 - Вертонген 57) Спарта - Жиліна 0:2 Янг Бойз - Тоттенхем 3:2 Ігри у відповідь - 25 серпня. Сьогодні раунд плей-офф продовжать: Зальцбург - Хапоель Базель - Шериф Партизан - Андерлехт Вердер - Сампдорія Брага - Севілья

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