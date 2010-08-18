Результати матчів Ліги Чемпіонів

07:59, 18 серпня 2010
Спорт
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Сьогодні другий ігровий день плей-офф

17 серпня відбулися перші матчі раунду плей-офф Ліги Чемпіонів.

Зеніт - Осер 1:0

Русенборг - Копенгаген 2:1

Динамо - Аякс 1:1 (Гусєв 66 - Вертонген 57)

Спарта - Жиліна 0:2

Янг Бойз - Тоттенхем 3:2

Ігри у відповідь - 25 серпня.

Сьогодні раунд плей-офф продовжать:

Зальцбург - Хапоель

Базель - Шериф

Партизан - Андерлехт

Вердер - Сампдорія

Брага - Севілья

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