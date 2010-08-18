Результати матчів Ліги Чемпіонів
07:59, 18 серпня 2010Спорт
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Сьогодні другий ігровий день плей-офф
17 серпня відбулися перші матчі раунду плей-офф Ліги Чемпіонів.
Зеніт - Осер 1:0
Русенборг - Копенгаген 2:1
Динамо - Аякс 1:1 (Гусєв 66 - Вертонген 57)Спарта - Жиліна 0:2
Янг Бойз - Тоттенхем 3:2
Ігри у відповідь - 25 серпня.
Сьогодні раунд плей-офф продовжать:
Зальцбург - Хапоель
Базель - Шериф
Партизан - Андерлехт
Вердер - Сампдорія
Брага - Севілья
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