Колишній голова Федерації футболу Грузії купив голландський клуб

Голландський футбольний клуб "Вітес" опинився в руках колишнього президента Федерації футболу Грузії Мераба Жорданія, повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням на телекомпанію "Руставі-2". Клуб останнім часом мав серйозні фінансові проблеми. Нове керівництво поставило перед ним завдання стати за три роки чемпіоном Голландії.

М.Жорданія, який заявив напередодні про придбання 100% акцій цього клубу, має намір незабаром переселитися до Голландії, щоб керувати "Вітесом" як новий президент клубу.

У грузинських футбольних колах припускають, що М.Жорданія побоюється відновлення переслідувань з боку грузинської влади, яка кілька років тому добилися його відставки з посади голови Федерації футболу, а потім заарештувала за звинуваченням у корупції. Жорданія був звільнений тільки після сплати застави, передбаченої процесуальною угодою. Сума ця становила 750 тис. ларі, або майже 500 тис. дол.

За словами самого М.Жорданії, голландський "Вітес" він придбав на власні гроші. Проте грузинські експерти повідомляють, що кошти йому надав давній друг, російський мільярдер Роман Абрамович, який володіє англійським "Челсі".

Раніше М.Жорданія як президент керував тбіліським клубом "Динамо", який при ньому ставав чемпіоном країни.