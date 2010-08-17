Закінчився матч Ліги Чемпіонів між Динамо і Аяксом

23:35, 17 серпня 2010
Спорт
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Рішення питання переноситься до Амстердама

Закінчився перший матч раунду плей-офф Ліги Чемпіонів між Динамо і Аяксом

Динамо - Аякс 1:1 (Гусєв 66 - Вертонген 57)

З 56-ї хвилини київська команда грала в 10 гравців (дві жовті картки - Гармаш).

Матч-відповідь - 25 серпня.

Результати інших сьогоднішніх матчів

Зеніт - Осер 1:0

Русенборг - Копенгаген 2:1

Спарта - Жилина 0:2

Янг Бойз - Тоттенхем 3:2

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