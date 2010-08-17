Закінчився матч Ліги Чемпіонів між Динамо і Аяксом

Рішення питання переноситься до Амстердама

Закінчився перший матч раунду плей-офф Ліги Чемпіонів між Динамо і Аяксом Динамо - Аякс 1:1 (Гусєв 66 - Вертонген 57) З 56-ї хвилини київська команда грала в 10 гравців (дві жовті картки - Гармаш). Матч-відповідь - 25 серпня. Результати інших сьогоднішніх матчів Зеніт - Осер 1:0 Русенборг - Копенгаген 2:1 Спарта - Жилина 0:2 Янг Бойз - Тоттенхем 3:2

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