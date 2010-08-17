Закінчився матч Ліги Чемпіонів між Динамо і Аяксом
23:35, 17 серпня 2010Спорт
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Рішення питання переноситься до Амстердама
Закінчився перший матч раунду плей-офф Ліги Чемпіонів між Динамо і Аяксом
Динамо - Аякс 1:1 (Гусєв 66 - Вертонген 57)
З 56-ї хвилини київська команда грала в 10 гравців (дві жовті картки - Гармаш).
Матч-відповідь - 25 серпня.
Результати інших сьогоднішніх матчів
Зеніт - Осер 1:0
Русенборг - Копенгаген 2:1
Спарта - Жилина 0:2
Янг Бойз - Тоттенхем 3:2
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