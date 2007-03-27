ФК ”Карпати” звернеться до міжнародного суду

Футбольний клуб „Карпати” (Львів) оскаржуватиме у Міжнародному спортивному арбітражному суді в Лозанні (Швейцарія) рішення Контрольно-дисциплінарного комітету Федерації футболу України про скасування рішення, прийнятого Бюро Професійної футбольної ліги, щодо перенесення матчу між „Карпатами” та ФК “Металіст” (Харків) на пізніший термін та рішення Апеляційного комітету ФФУ, який підтвердив рішення КДК.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив генеральний директор ФК „Карпати” Олександр ЄФРЕМОВ.

“Ми вже підготували заяву про апеляцію і чекаємо рішення апеляційного комітету, щоб цей лист відправити у Лозанну”, - сказав О.ЄФРЕМОВ.

Начальник юридичного відділу ФК „Карпати” Вадим ЛАДНИЦЬКИЙ зазначив, що для подачі відповідної заяви до Спортивного суду в Лозанні необхідно сплатити мито в розмірі 500 швейцарських франків.

В.ЛАДНИЦЬКИЙ також зауважив, що протягом 10 днів після подання заяви необхідно надати розширену апеляцію з усіма аргументами, а далі суд розглядатиме справу.

Як повідомлялося, матч 19-го туру чемпіонату України з футболу “Карпати” (Львів) - “Металіст” (Харків), запланований на 18 березня, не відбувся через захворювання 8 футболістів на грип. Напередодні матчу “Карпати” офіційно повідомили ФФУ та Професійну футбольну лігу (ПФЛ) про масове захворювання гравців та персоналу команди, і бюро ПФЛ рішенням від 14 березня перенесло матч на пізніший термін і, відповідно, гравці “Карпат на поле не з’явилась.

Пізніше КДК ФФУ своїм рішенням від 16 березня 2007 р. скасувало вищевказане рішення Бюро ПФЛ про перенесення матчу складів команд „Карпати” – Металіст”.

Крім цього, 23 березня Апеляційний комітет ФФУ своїм рішенням залишив рішення КДК ФФУ від 16 березня 2007 р. стосовно матчу чергового туру "Карпати" - "Металіст" без змін.