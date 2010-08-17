Динамо - Аякс: на кого ставлять букмекери

Авторитетна британська букмекерська контора William Hill дала передматчевий розклад у вигляді коефіцієнтів на поєдинок четвертого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів "Динамо" - "Аякс".

Київський клуб у букмекерів - безсумнівний фаворит, оскільки котирування на перемогу віце-чемпіонів України в цьому матчі дорівнюють 1,9 до 1. Голландцям доводиться задовольнятися статусом аутсайдера з коефіцієнтом 3,4 до 1.

Нагадаємо, перша зустріч "Динамо" і "Аякса" на цій стадії відбудеться у вівторок 17 серпня. Початок поєдинку - о 21:45 за київським часом.

Gazeta.ua