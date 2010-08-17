З харківського Металіста зняли 9 очок (оновлено)

З харківського "Металіста" та львівських "Карпат" знято по 9 очок у нинішньому розіграші Прем`єр-ліги.

Таке покарання команди отримали за матч 28 туру сезону 2007/2008 року, який відбувся з порушенням спортивних принципів Fair Play.

Також анулювано результат цієї гри. Обидві команди оштрафовані на 25 тисяч доларів. На 10 тисяч доларів оштрафовані на той час гравці "Карпат" Іщенко, Кирильчик, Кобін, Кожанов, Мартищук, Ощипко, Пшеничних, Федорів, Фещук, Худоб`як, Голодюк.

На 5 тисяч доларів покарані Годвін, Женюх, Зеньов, Кополовець, Налєпа.

Директору ФК "Металіст" Краснікову заборонено займатися футболом довічно. Екс-гравцю "Карпат" Лащенкову, який і розповів про цю "договірну" гру також заборонено займатися футболом довічно.

Президента "Карпат" Петра Димінського відсторонили від футболу на 1 рік, а генерального клубу Дедишина на 5 років.

Виконавчий директор Прем`єр-Ліги Єфремов, який в той час працював у "Карпатах", на шість місяців відсторонений від футболу.

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