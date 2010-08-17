За поведінку фанатів на матчі "Дніпро" - "Металіст" "Дніпро Арену" можуть дискваліфікувати на 3 матчі.

Про це розповів голова Дніпропетровської обласної федерації футболу Андрій Павелко, пише "Подробности-ТВ".

"Я впевнений, що будуть покарані обидві сторони, обидва клуби. За регламентом ФФУ, санкції можуть бути від грошових - у розмірі до 175 тисяч гривень. Або ж до усунення - проведення матчів при порожніх трибунах до 3-х матчів на рідному стадіоні", - сказав він.

Наразі ситуацію розслідують у Прем`єр-лізі, там же найближчим часом винесуть рішення про дисциплінарну відповідальність для футбольних клубів

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