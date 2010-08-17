Результати 1-го туру англійської Прем'єр-ліги

Матчем МЮ - Ньюкасл закінчився перший тур англійської Прем`єр-ліги

МЮ - Ньюкасл 3:0 (Бербатов 34, Флетчер 42, Гіггз 85)

У поєдинку з Ньюкаслом в англійській Прем`єр-лізі дебютував новачок МЮ Хав’єр Ернандес. Мексиканський нападник вийшов на поле на 63-й хвилині замість Руні.

Нагадаємо, що в цьому турі грали:

Арсенал - Ліверпуль 1:1

Тоттенхем - Манчестер Сіті 0:0

Астон Вілла - Вест Хем 3:0

Блекберн - Евертон 1:0

Віган - Блекпул 0:4

Болтон - Фулхем 0:0

Сандерленд - Бірмінгем 2:2

Вулверхемптон - Сток Сіті 2:1

Челсі - Вест Бромвич 6:0

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Ігри 2-го туру відбудуться

21 серпня Арсенал (1) - Блекпул (3)

Бірмінгем (1) - Блекберн (3)

Евертон (0) - Вулверхемптон (3)

Сток Сіті (0) - Тоттенхем (1)

Вест Бромвич (0) - Сандерленд (1)

Вест Хем (0) - Болтон (1)

Віган (0) - Челсі (3)

22 серпня Ньюкасл (0) - Астон Вілла (3)

Фулхем (1) - МЮ (3)

23 серпня

Манчестер Сіті (1) - Ліверпуль (1)