Результати 1-го туру англійської Прем'єр-ліги
МЮ розбив Ньюкасл
Матчем МЮ - Ньюкасл закінчився перший тур англійської Прем`єр-ліги
МЮ - Ньюкасл 3:0 (Бербатов 34, Флетчер 42, Гіггз 85)
У поєдинку з Ньюкаслом в англійській Прем`єр-лізі дебютував новачок МЮ Хав’єр Ернандес. Мексиканський нападник вийшов на поле на 63-й хвилині замість Руні.
Нагадаємо, що в цьому турі грали:
Арсенал - Ліверпуль 1:1
Тоттенхем - Манчестер Сіті 0:0
Астон Вілла - Вест Хем 3:0
Блекберн - Евертон 1:0
Віган - Блекпул 0:4
Болтон - Фулхем 0:0
Сандерленд - Бірмінгем 2:2
Вулверхемптон - Сток Сіті 2:1
Челсі - Вест Бромвич 6:0
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Ігри 2-го туру відбудуться
21 серпня Арсенал (1) - Блекпул (3)
Бірмінгем (1) - Блекберн (3)
Евертон (0) - Вулверхемптон (3)
Сток Сіті (0) - Тоттенхем (1)
Вест Бромвич (0) - Сандерленд (1)
Вест Хем (0) - Болтон (1)
Віган (0) - Челсі (3)
22 серпня Ньюкасл (0) - Астон Вілла (3)
Фулхем (1) - МЮ (3)
23 серпня
Манчестер Сіті (1) - Ліверпуль (1)