Українські стрибуни у воду здобули чотири нагороди на ЧЄ

Українські стрибуни у воду здобули чотири нагороди на чемпіонаті Європи з водних видів спорту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту.

Згідно з повідомленням, 15 серпня в Будапешті (Угорщина) завершився чемпіонат Європи з водних видів спорту, що тривав з 4 серпня.

У заключних змаганнях зі стрибків у воду українські спортсмени вибороли чотири нагороди: дві золоті та дві срібні.

Володарями нагород найвищого ґатунку став дует бронзових призерів Олімпіади-2008 у Пекіні Ілля КВАША та Олексій ПРИГОРОВ, які тріумфували у синхронних стрибках із триметрового трампліну.

Лідер збірної І.КВАША виборов також ще одну золоту медаль в індивідуальних змаганнях на трампліні один метр.

Володарями срібних нагород стали дует Юлії ПРОКОПЧУК та Аліни ЧАПЛЕНКО зі стрибків у воду з десятиметрової вишки та дует Олени ФЕДОРОВОЇ та Анни ПИСЬМЕНСЬКОЇ – стрибки у воду з триметрового трампліну.