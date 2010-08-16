Українці здобули першу золоту медаль на Юнацьких Олімпійських іграх

Українські спортсмени здобули першу золоту медаль на І Юнацьких Олімпійських іграх, які тривають у Сингапурі.

Про це повідомляє офіційний сайт Національного олімпійського комітету України.

Згідно з повідомленням, сьогодні завершився другий змагальний день Ігор.

Як і вчора, українці зуміли піднятися на п’єдестал пошани. В активі наших спортсменів „золото” та „бронза”. Медаль найвищого ґатунку завоювала Дарина ЗЕВІНА, перемігши у плаванні на дистанції 100 м на спині. Чергову нагороду наші юні атлети здобули в єдиноборствах. У жіночій боротьбі „бронза” в активі Каріни СТАНКОВОЇ (70 кг).

Загалом на рахунку юних олімпійців України вже 4 медалі: 1 золота, 2 срібні та 1 бронзова.