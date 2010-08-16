Результати 6-го туру Чемпіонату України з футболу
Шахтар - лідер
Матчами 15 серпня закінчився 6-й тур Чемпіонату України з футболу.
Шахтар - Карпати 1:0 (Вілліан 45)
Арсенал - Волинь 1:1 (Шацьких 71 - Пічкур 56)
Севастополь - Металург Д 0:1 (Чипріан Танаса 89)
Нагадаємо, що раніше були зіграні матчі
Ворскла - Динамо 3:1 (Сачко 48, Краснопьоров 84, Безус 90 пен. - Алмейда 52)
Кривбас - Таврія 1:4 (Куценко 22 пен. - Ковпак 9, 67, 73, Монахов 45)
Дніпро - Металіст 0:1 (Фініньо 56)
Металург З - Оболонь 1:2 (Рібейро 83 - Мандзюк 62, Кучеренко 65 пен.)
Зоря - Іллічівець 2:2 (Єзерський 38, 90+1 - Ярошенко 64, Антонов 69)
З 16 очками Шахтар виходить на чисте перше місце, випередивши Дніпро (15) і Динамо (13), які програли в цьому турі. До того ж з третьої сходинки таблиці киян посунула Ворскла (13) завдяки кращій різниці голів.
Наступні рядки посідають Металіст (10) і Карпати (8), проте кожній з команд загрожує позбавлення 9 очок.
Таврія, Арсенал і Металург Д мають по 7 очок; Зоря, Іллічівець і Кривбас - по 6; Оболонь, Волинь і Севастополь - по 5.
Запорізький Металург виявився в ролі явного останнього - 2 очки.
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У 7-му турі зустрінуться:
20 серпня Оболонь (5) - Зоря (6)
21 серпня Іллічівець (6) - Арсенал (7)
Волинь (5) - Шахтар (16)
Металург Д (7) - Ворскла (13)
22 серпня Таврія (7) - Металург З (2)
Металіст (10) - Кривбас (6)
Динамо (13) - Дніпро (15)
Карпати (8) - ПФК Севастополь (5)