Результати 6-го туру Чемпіонату України з футболу

Матчами 15 серпня закінчився 6-й тур Чемпіонату України з футболу.

Шахтар - Карпати 1:0 (Вілліан 45)

Арсенал - Волинь 1:1 (Шацьких 71 - Пічкур 56)

Севастополь - Металург Д 0:1 (Чипріан Танаса 89)

Нагадаємо, що раніше були зіграні матчі

Ворскла - Динамо 3:1 (Сачко 48, Краснопьоров 84, Безус 90 пен. - Алмейда 52)

Кривбас - Таврія 1:4 (Куценко 22 пен. - Ковпак 9, 67, 73, Монахов 45)

Дніпро - Металіст 0:1 (Фініньо 56)

Металург З - Оболонь 1:2 (Рібейро 83 - Мандзюк 62, Кучеренко 65 пен.)

Зоря - Іллічівець 2:2 (Єзерський 38, 90+1 - Ярошенко 64, Антонов 69)

З 16 очками Шахтар виходить на чисте перше місце, випередивши Дніпро (15) і Динамо (13), які програли в цьому турі. До того ж з третьої сходинки таблиці киян посунула Ворскла (13) завдяки кращій різниці голів.

Наступні рядки посідають Металіст (10) і Карпати (8), проте кожній з команд загрожує позбавлення 9 очок.

Таврія, Арсенал і Металург Д мають по 7 очок; Зоря, Іллічівець і Кривбас - по 6; Оболонь, Волинь і Севастополь - по 5.

Запорізький Металург виявився в ролі явного останнього - 2 очки.

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У 7-му турі зустрінуться:

20 серпня Оболонь (5) - Зоря (6)

21 серпня Іллічівець (6) - Арсенал (7)

Волинь (5) - Шахтар (16)

Металург Д (7) - Ворскла (13)

22 серпня Таврія (7) - Металург З (2)

Металіст (10) - Кривбас (6)

Динамо (13) - Дніпро (15)

Карпати (8) - ПФК Севастополь (5)