Українські олімпійці здобули дві срібні нагороди

Перший день змагань перший юнацьких Олімпійських ігор у Сінгапурі приніс українським юним олімпійцям дві срібні нагороди.

Як повідомили УНІАН у прес-службі НОК України, володарями престижних медалей стали борець-класик Олександр ЛИТВИНОВ (58 кг) та Ірина Ромолданова, яка піднялася на другу сходинку п`десталу у змаганнях з тхеквондо (44 кг).

За крок від нагороди зупинився ще один український борець греко-римського стилю Олексій ЖАБСЬКИЙ. У категорії до 42 кг наш спортсмен посів 4-е місце.

Загалом на старт цього дня виходили 10 українських атлетів. У плаванні наші юні олімпійці були представлені на дистанції 100 м на спині, де Дарина ЗЕВІНА та Андрій КОВБАСА успішно кваліфікувалися до півфіналів, а згодом і до фінальних стартів.

Гідні результати в активі українських веслувальників. У заїздах одиночок Юрій ІВАНОВ та Наталія Ковальова продемонстрували відповідно 2-й (3:25.07) та 3-й (3:48.47) результати та продовжать змагання за потрапляння до півфіналів.

В ігрових видах на рахунку українців 1 перемога та 2 поразки. Лідер юнацької тенісної збірної Еліна СВІТОЛІНА у трьох сетах здолала суперницю з Німеччини – 6-2, 4-6, 6-1. На жаль, поступилася її партнерка по команді Софія КОВАЛЕЦЬ, яка програла угорці у двох сетах 1-6 та 2-6.

Поразку на груповому турнірі бадмінтоністок зазнала Єлизавета ЖАРКА, поступившись представниці Японії 0-2 (8-21, 8-21).

Як повідомляв УНІАН, на перших юнацьких Олімпійських іграх витупають 55 українських атлетів віком 14-18 років.