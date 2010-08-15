Ліверпуль і Арсенал зіграли внічию в першому турі Прем'єр-ліги
21:55, 15 серпня 2010Спорт
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Завтра грають МЮ і Ньюкасл
Напочатку другого таймі "Ліверпуль" відкрив рахунок: після помилки захисників "Арсенала" м`яч потрапив до Хав’єра Маскерано, який віддав пас урозріз на Девіда Н’гога.
На 89-й хвилині каноніри змогли відігратися, завдяки помилці воротаря господарів Пепе Рейни.
Підсумок першої зустрічі клубів у новому сезоні – 1:1.
Нагадаємо, що вчора грали:
Тоттенхем - Манчестер Сіті 0:0
Астон Вілла - Вест Хем 3:0
Блекберн - Евертон 1:0
Віган - Блекпул 0:4
Болтон - Фулхем 0:0
Сандерленд - Бірмінгем 2:2
Вулверхемптон - Сток Сіті 2:1
Челсі - Вест Бромвич 6:0
... а закінчиться тур завтра матчем МЮ - Ньюкасл.
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