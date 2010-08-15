Ліверпуль і Арсенал зіграли внічию в першому турі Прем'єр-ліги

Завтра грають МЮ і Ньюкасл

Напочатку другого таймі "Ліверпуль" відкрив рахунок: після помилки захисників "Арсенала" м`яч потрапив до Хав’єра Маскерано, який віддав пас урозріз на Девіда Н’гога. На 89-й хвилині каноніри змогли відігратися, завдяки помилці воротаря господарів Пепе Рейни. Підсумок першої зустрічі клубів у новому сезоні – 1:1. Нагадаємо, що вчора грали: Тоттенхем - Манчестер Сіті 0:0 Астон Вілла - Вест Хем 3:0 Блекберн - Евертон 1:0 Віган - Блекпул 0:4 Болтон - Фулхем 0:0 Сандерленд - Бірмінгем 2:2 Вулверхемптон - Сток Сіті 2:1 Челсі - Вест Бромвич 6:0 ... а закінчиться тур завтра матчем МЮ - Ньюкасл.

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