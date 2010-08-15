Ліверпуль і Арсенал зіграли внічию в першому турі Прем'єр-ліги

21:55, 15 серпня 2010
Спорт
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Завтра грають МЮ і Ньюкасл

Напочатку другого таймі "Ліверпуль" відкрив рахунок: після помилки захисників "Арсенала" м`яч потрапив до Хав’єра Маскерано, який віддав пас урозріз на Девіда Н’гога.

На 89-й хвилині каноніри змогли відігратися, завдяки помилці воротаря господарів Пепе Рейни.

Підсумок першої зустрічі клубів у новому сезоні – 1:1.

Нагадаємо, що вчора грали:

Тоттенхем - Манчестер Сіті 0:0

Астон Вілла - Вест Хем 3:0

Блекберн - Евертон 1:0

Віган - Блекпул 0:4

Болтон - Фулхем 0:0

Сандерленд - Бірмінгем 2:2

Вулверхемптон - Сток Сіті 2:1

Челсі - Вест Бромвич 6:0

... а закінчиться тур завтра матчем МЮ - Ньюкасл.

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