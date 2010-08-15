На Памірі знайшли загиблого українського альпініста

У Таджикистані знайдено тіло загиблого українського альпініста, який 31 липня зірвався в провалля на памірському перевалі, повідомляє телеканал "Інтер" з посиланням на інформацію МЗС України.

Вирішується питання про транспортування тіла загиблого на батьківщину.

Як повідомляв УНІАН, українські альпіністи Олександр ВАЩЕНКО і Олексій НИКОНЕНКО залишилися в труднодоступній частині Паміру без зв`язку після того, як їх інструктор, майстер спорту України Олег МОНСАР зірвався зі скелі на перевалі. 7 серпня вони зустріли групу з супутниковим телефоном і повідомили про трагедію. 12 серпня почалася пошуково-рятувальна операція.