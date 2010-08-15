Шахтар вийшов на перше місце
20:44, 15 серпня 2010Спорт
1636
А Арсенал і Волинь поділили очки
Закінчилися два з сьогоднішніх матчів 6-го туру Чемпіонату України з футболу
Шахтар - Карпати 1:0 (Вілліан 45)
Арсенал - Волинь 1:1 (Шацьких 71 - Пічкур 56)
З 16 очками Шахтар виходить на чисте перше місце, випередивши Дніпро і Динамо, які програли в цьому турі.
За кілька хвилин почнеться остання гра туру Севастополь (5) - Металург Д (4). Обидві команди зараз у нижній частині таблиці, але завдяки перемозі можуть різко поліпшити своє становище.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter