Шахтар вийшов на перше місце

Закінчилися два з сьогоднішніх матчів 6-го туру Чемпіонату України з футболу

Шахтар - Карпати 1:0 (Вілліан 45)

Арсенал - Волинь 1:1 (Шацьких 71 - Пічкур 56)

З 16 очками Шахтар виходить на чисте перше місце, випередивши Дніпро і Динамо, які програли в цьому турі.

За кілька хвилин почнеться остання гра туру Севастополь (5) - Металург Д (4). Обидві команди зараз у нижній частині таблиці, але завдяки перемозі можуть різко поліпшити своє становище.