Результати матчів 6-го туру Чемпіонату України з футболу

Другий день 6-го туру Чемпіонату України з футболу закінчився такими результатами

Ворскла - Динамо 3 :1 (Сачко 48, Краснопьоров 84, Безус 90 пен. - Алмейда 52)

Кривбас - Таврія 1:4 (Куценко 22 пен. - Ковпак 9, 67, 73, Монахов 45)

Дніпро - Металіст 0:1 (Фініньо 56)

Металург З - Оболонь 1:2 (Рибейро 83 - Мандзюк 62, Кучеренко 65 пен.)

З третьої сходинки турнірної таблиці київське Динамо посунули підопічні Миколи Павлова.

Виграшну серію дніпропетровського Дніпра перервали їх принципові суперники - харківський Металіст. Центральний матч туру відзначився скандалом: на 84-й хвилині суддя спочатку зарахував гол Селезньова, а потім відмінив його, поспілкувавшись з боковим арбітром. Це спричинило хвилю обурення вболівальників, на поле полетіли сторонні предмети. Гра опинилася під загрозою зриву, але після майже десятихвилинної перерви команди таки дограли матч.

Нагадаємо, що позавчора внічию 2:2 зіграли Зоря і Іллічівець.

Сьогодні тур закінчиться матчами:

Арсенал (6) - Волинь (4)

Севастополь (5) - Металург Д (4)

Шахтар (13) - Карпати (8 без урахування санкції ФФУ)