Стартувала англійська Прем'єр-ліга
00:01, 15 серпня 2010Спорт
2012
Челсі виніс Вест Бромвіч
У суботу стартував Чемпіонат Англії з футболу.
Результати матчів 1-го туру:
Тоттенхем - Манчестер Сіті 0:0
Астон Вілла - Вест Хем 3:0
Блекберн - Евертон 1:0
Віган - Блекпул 0:4
Болтон - Фулхем 0:0
Сандерленд - Бірмінгем 2:2
Вулверхемптон - Сток Сіті 2:1
Челсі - Вест Бромвіч 6:0
Сьогодні гратимуть Ліверпуль і Арсенал, а в понеділок – МЮ та Ньюкасл.
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