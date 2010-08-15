Стартувала англійська Прем'єр-ліга

Челсі виніс Вест Бромвіч

У суботу стартував Чемпіонат Англії з футболу. Результати матчів 1-го туру: Тоттенхем - Манчестер Сіті 0:0 Астон Вілла - Вест Хем 3:0 Блекберн - Евертон 1:0 Віган - Блекпул 0:4 Болтон - Фулхем 0:0 Сандерленд - Бірмінгем 2:2 Вулверхемптон - Сток Сіті 2:1 Челсі - Вест Бромвіч 6:0 Сьогодні гратимуть Ліверпуль і Арсенал, а в понеділок – МЮ та Ньюкасл.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter