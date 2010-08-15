Стартувала англійська Прем'єр-ліга

00:01, 15 серпня 2010
Спорт
2012

Челсі виніс Вест Бромвіч

У суботу стартував Чемпіонат Англії з футболу.

Результати матчів 1-го туру:

Тоттенхем - Манчестер Сіті  0:0

Астон Вілла - Вест Хем  3:0

Блекберн - Евертон 1:0

Віган - Блекпул 0:4

Болтон - Фулхем  0:0

Сандерленд - Бірмінгем  2:2

Вулверхемптон - Сток Сіті  2:1

Челсі - Вест Бромвіч 6:0

Сьогодні гратимуть Ліверпуль і Арсенал, а в понеділок – МЮ та Ньюкасл. 

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