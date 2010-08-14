Відкрилися перші юнацькі Олімпійські ігри
Президент Республіки Сінгапур Селлапан РАМАНАТАН відкрив перші юнацькі Олімпійські ігри, які відбуватимуться 14-26 серпня, передає РІА Новости.
"Я оголошую юнацькі Ігри 2010 року відкритими", - сказав глава міста-держави.
У свою чергу, президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Жак РОГГЕ підкреслив важливість історичного моменту, пов`язаного з відкриттям перших юнацьких Ігор.
"Ми відкриваємо нову сторінку історії. З цієї миті юні спортсмени з усього світу одержали свою Олімпіаду", - сказав глава МОК.
Після слів президента Сінгапуру на арені "Маріна-бей", на якій пройшло відкриття Ігор, відбулося підняття олімпійського прапора і було запалено олімпійський вогонь.
Перші комплекти нагород будуть розіграні в неділю, 15 серпня.
Як повідомляв УНІАН, в іграх змагатимуться 3 600 атлетів з 250 країн віком 14-18 років.
На старти престижного олімпійського форуму вийдуть 55 українських спортсменів, які виступлять в 18 з 26 олімпійських видів спорту.