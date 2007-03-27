Відбудеться відбірковий матч Євро-2008 між збірними командами України і Литви

28 березня в Одесі (ст. “Чорноморець”) відбудеться матч відбіркового раунду Євро-2008 між збірними командами з футболу України і Литви. Початок прямої трансляції на телеканалі УТ-1 о 18:00. Положення збірних у групі В Команда Ігри Виграші Нічиї Програші М`ячі Очки 1 Шотландія 5 4 0 1 11-4 12 2 Франція 5 4 0 1 12-2 12 3 Україна 4 3 0 1 7-4 9 4 Італія 4 2 1 1 7-5 7 5 Литва 4 1 1 2 3-4 4 6 Грузія 5 1 0 4 10-11 3 7 Фарерські Острови 5 0 0 5 0-20 0

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