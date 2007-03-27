Відбудеться відбірковий матч Євро-2008 між збірними командами України і Литви

13:30, 27 березня 2007
Спорт
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28 березня в Одесі (ст. “Чорноморець”) відбудеться матч відбіркового раунду Євро-2008 між збірними командами з футболу України і Литви.

Початок прямої трансляції на телеканалі УТ-1 о 18:00.

Положення збірних у групі В

Команда

Ігри

Виграші

Нічиї

Програші

М`ячі

Очки

1

Шотландія 

5

4

0

1

11-4

12

2

Франція

5

4

0

1

12-2

12

3

Україна

4

3

0

1

7-4

9

4

Італія

4

2

1

1

7-5

7

5

Литва 

4

1

1

 2

3-4

4

6

Грузія

5

1

0

4

10-11

3

7

Фарерські Острови

5

0

0

5

0-20

0

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