Відбудеться відбірковий матч Євро-2008 між збірними командами України і Литви
13:30, 27 березня 2007Спорт
612
28 березня в Одесі (ст. “Чорноморець”) відбудеться матч відбіркового раунду Євро-2008 між збірними командами з футболу України і Литви.
Початок прямої трансляції на телеканалі УТ-1 о 18:00.
Положення збірних у групі В
Команда
Ігри
Виграші
Нічиї
Програші
М`ячі
Очки
1
Шотландія
5
4
0
1
11-4
12
2
Франція
5
4
0
1
12-2
12
3
Україна
4
3
0
1
7-4
9
4
Італія
4
2
1
1
7-5
7
5
Литва
4
1
1
2
3-4
4
6
Грузія
5
1
0
4
10-11
3
7
Фарерські Острови
5
0
0
5
0-20
0
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter