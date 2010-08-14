ФФУ визнала матч Металіст - Карпати договірним

Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ визнав матч 19 квітня 2008 року в Харкові "Металіст" - "Карпати" (4:0) таким, що пройшов з порушенням принципів Fair Play (Чесної гри). Про це газеті "Сегодня" заявив глава КДК Стефан Решко. Але назвати санкції, вказані в рішенні, відмовився: "Спочатку його розішлють усім сторонам. А офіційно оприлюднять, швидше за все, на початку наступного тижня".

За неофіційною інформацією, з обох клубів цього сезону знімуть по 9 очок. Крім того, спортивного директора "Металіста" Євгена Краснікова, який нібито "преміював" гравців "Карпат" сумою в $110 тис., а також молдавського футболіста Сергія Лащенкова, на той момент захисника "Карпат", який зараз виступає в Азербайджані, через якого ніби то велися переговори про підкуп львівської команди, назавжди відлучили від футболу. Інших футболістів "Карпат", що брали участь у тому матчі, оштрафували на $5 і $10 тис. Склад львів`ян у тому матчі: Мартищук, В. Федорів, Лащенков, Іщенко, Кажанов (Кополовець, 58), Фещук (Зеньов, 55), Пшеничних (Женюх, 66), Худоб’як, Кобін, Ощипко, Кирильчик.

"Не конкретизуючи покарання, скажу, що знято очки, на багатьох накладені штрафи, дискваліфікація теж є, - говорить Решко. - Ми підкоряємося У,ЄФА, а там дуже жорстко борються з футбольною корупцією".

Зараз у "Карпат" 8 очок, "Металіста" - 7. Якщо інформація про зняття 9 пунктів підтвердиться, обидві команди опиняться в мінусі - виліт з Прем`єр-ліги їм навряд чи загрожуватиме, а ось потрапити в зону єврокубків буде куди проблематичніше.

"КДК - перша інстанція. Незгодні з його рішенням можуть звернутися в апеляційний комітет ФФУ. А потім і до спортивного арбітражного суду в Лозанні. Можливо, якісь санкції будуть змінені у бік посилення або пом`якшення", - не виключає Решко.

Нагадаємо, розгляд скандального матчу стартував на початку цього року. Як стверджував глава комітету чесної гри Ігор Кочетов, є відеозапис, на якій Лащенков зізнається почесному президентові "Карпат" Петру Димінському, що матч був договірним, а футболісти "Карпат" одержали винагороду в $110 тис. Пізніше Лащенков спростував, що говорив Димінському про "договорняк", і припустив, що відео могли змонтувати. У свою чергу, бос "Металіста" Олександр Ярославський стверджував, що весь цей скандал з його клубом - провокація.

Учора "Металіст" і "Карпати" не коментували ситуацію, посилаючись на те, що ще не одержали рішення КДК.