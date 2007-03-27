Андрій Шевченко подарував Ющенку футболку і труси

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вручив державні нагороди гравцям та тренерам Національної збірної з футболу.

Як повідомляє прес-служба глави держави, церемонія вручення відбулася в столичному Будинку футболу. Указ про нагородження В.ЮЩЕНКО підписав 19 серпня 2006 року.

«Футбол – це велика сила, яка об’єднує не лише націю, а й цілі народи і континенти», – сказав В.ЮЩЕНКО, звертаючись до присутніх. За його словами, цей вид спорту дає нові можливості для всебічного розвитку України.

Говорячи про вдалий виступ української команди на Чемпіонаті світу 2006 р., Президент відзначив: «Це була прекрасна нагода бачити націю об’єднаною у високому пориві з єдиним бажанням: підтримати наших хлопців і досягти максимальних перемог». Президент подякував гравцям і тренерам збірної за майстерну роботу, відзначивши, що завдяки їм український футбол законно здобув гідне місце в європейській і світовій історії.

Окремо глава держави відзначив роботу головного тренера команди Олега БЛОХІНА, удостоєного ордена князя Ярослава Мудрого. «Вірю, що національна збірна під керівництвом Олега Володимировича здобуде ще багато яскравих перемог на славу України», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент також нагадав, що на 18 квітня заплановано голосування виконавчого комітету УЄФА за країн-господарів, які прийматимуть футбольний чемпіонат Євро-2012. Україна доклала чимало зусиль для того, щоб спільно з Польщею вибороти таке право, відзначив В.ЮЩЕНКО. «Ми сподіваємося, що це голосування підтвердить можливості України для проведення цього заходу», – сказав він.

Президент наголосив, що важливість участі України в цьому проекті лежить не лише в спортивній площині. «Кожен захід, який ми проводимо спільно з європейською спільнотою, наближає наше суспільство до Європи», – вважає В.ЮЩЕНКО. «Це поштовх для розвитку національного футболу, це демонстрація нашої європейської природи, додатковий засіб інтеграції України до європейського клубу», – додав він.

За словами Президента, під час нещодавньої зустрічі з президентом ФІФА Джозефом БЛАТТЕРОМ він переконався, що керівник Федерації конкретними справами сприяє підвищенню статусу України у футбольному світі. «В його позиції я бачив справжню прихильність до України», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Після вручення нагород капітан національної збірної Андрій ШЕВЧЕНКО за дорученням своїх колег вручив Президентові символічну форму гравця команди.

Окрім того, в Будинку футболу Президент оглянув виставку всеукраїнської акції дитячого малюнка і листа «Євро-2012: крок у майбутнє». Понад 1 млн. 700 тис. польських і українських дітей своїми листами підтримали проведення Євро-2012 у своїх країнах.

Також В.ЮЩЕНКО оглянув музей Будинку футболу, в якому зберігаються нагороди українських футболістів.