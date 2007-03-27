Шевченко і Ребров поїдуть до Одеси

Капітан збірної України Андрій Шевченко допоможе нашій команді у грі проти Литви.

Схоже, закінчилася епопея на рахунок травм двох найважливіших гравців збірної України Андрія Шевченка і Сергія Реброва.

Як повідомляє Football.ua, посилаючись на один з помічників Блохіна Олега Кузнецова, вчора обидва футболісти працювали з командою в загальній групі.

"І Андрій, і Сергій тренувалися на високому рівні. Обидва вони готові вийти на поле в грі проти Литви. Вони обидва летять з командою до Одеси, де продовжать підготовку до гри разом з командою".

Щодо Руслана Ротаня, то його участь в матчі скоріш за все виключена. Він учора грав за "Динамо" в товариському матчі проти "Арсенала", і не факт, що зараз він готовий зіграти в офіційному матчі.