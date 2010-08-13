У Черкасах пройде відкритий чемпіонат із вітрильного спорту
09:44, 13 серпня 2010Спорт
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Присвячений Дню незалежності
У Черкасах 14-15 серпня відбудеться відкритий чемпіонат міста з вітрильного спорту, присвячений Дню незалежності України.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому, у змаганнях візьмуть участь близько 30 суден різних класів з Черкаської області та міста Світловодськ (Кіровоградська область).
Змагання стануть основним тренуванням перед ІІІ етапом Кубку Кременчуцького водосховища.
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