У Черкасах пройде відкритий чемпіонат із вітрильного спорту

Присвячений Дню незалежності

У Черкасах 14-15 серпня відбудеться відкритий чемпіонат міста з вітрильного спорту, присвячений Дню незалежності України. Як повідомили УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому, у змаганнях візьмуть участь близько 30 суден різних класів з Черкаської області та міста Світловодськ (Кіровоградська область). Змагання стануть основним тренуванням перед ІІІ етапом Кубку Кременчуцького водосховища.

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