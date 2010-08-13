«Локомотив» знову цікавиться Мілевським

Московський «Локомотив» знову демонструє зацікавленість у нападаючому київського «Динамо» Артемі Мілевському.

Виданню “Спорт-Експрес” стало відомо, що головний тренер московського клубу Юрій Сьомін зумів переконати в необхідності цього трансферу нового президента залізничників Ольгу Смородську. Таким чином переговори між російським і українським клубами, призупинені незадовго до відставки Миколи Наумова, можуть в найближчі дні поновитися. «Локомотив», за непідтвердженими офіційно даними, готовий виділити на покупку Мілевського 9 мільйонів євро.

- Мілевський як і раніше нам потрібен, - сказав Сьомін - Я повідомив про це новому президентові клубу, але наскільки реальний подібний трансфер, уявлення не маю. На все воля ради директорів. Чи зможе виникнення в «Локо» зв`язки Алієв - Мілевський істотно підсилити нашу гру? Напевно. Але головне, щоб ми таким чином істотно не ослабили «Динамо».

«Ніякої активності з боку «Локомотива» відносно купівлі Мілевського я не помітив, хоча щодня й спілкуюся з Сьоміним по телефону», - запевнив Суркіс. А сам Мілевський, якому вчора подзвонив кореспондент «СЕ», нічого коментувати не став: «Фактів немає, а, значить, і обговорювати нічого».