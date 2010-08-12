Результати футбольного дня збірних світу

07:04, 12 серпня 2010
Спорт
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11 серпня зіграно 43 матчі

В середу, 11 серпня, відбулося 43 товариських матчі національних збірних:

США - Бразилія 0:2

Корейська Республіка - Нігерія 2:1

Таїланд - Сингапур 1:0

Малі - Гвінея 0:2

Танзанія - Кенія 1:1

Уганда - Замбія 1:1

КНР - Бахрейн 1:1

Казахстан - Оман 3:1

Єгипет - Конго ДР 6:3

Росія - Болгарія 1:0

Литва - Білорусь 0:2

Вірменія - Іран 1:3

Азербайджан - Кувейт 1:1

Буркіна Фассо - Конго 3:0

Фінляндія - Бельгія 1:0

Молдова - Грузія 0:0

Кіпр - Андорра 1:0

Сенегал - Кабо Верде 1:0

Мальта - Македонія 1:1

Саудівська Аравія - Того 1:0

Швеція - Шотландія 3:0

Україна - Голландія 1:1 (Алієв 75 - Ленс 73)

Алжир - Габон 1:2

Чехія - Латвія 4:1

Туреччина - Румунія 2:0

Албанія - Узбекистан 1:0

Австрія - Швейцарія 0:1

Данія - Німеччина 2:2

Чорногорія - Північна Ірландія 2:0

Польща - Камерун 0:3

Сербія - Греція 0:1

Словаччина - Хорватія 1:1

Південна Африка - Гана 1:0

Ірландія - Аргентина 0:1

Словенія - Австралія 2:0

Уельс - Люксембург 5:1

Англія - Угорщина 2:1

Норвегія - Франція 2:1

Ісландія - Ліхтенштейн 1:1

Мексика - Іспанія 1:1

Ангола - Уругвай 0:2

Марокко - Екваторіальна Гвінея 2:1

Мавританія - Палестина 0:0

 

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