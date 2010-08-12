Результати футбольного дня збірних світу
11 серпня зіграно 43 матчі
В середу, 11 серпня, відбулося 43 товариських матчі національних збірних:
США - Бразилія 0:2
Корейська Республіка - Нігерія 2:1
Таїланд - Сингапур 1:0
Малі - Гвінея 0:2
Танзанія - Кенія 1:1
Уганда - Замбія 1:1
КНР - Бахрейн 1:1
Казахстан - Оман 3:1
Єгипет - Конго ДР 6:3
Росія - Болгарія 1:0
Литва - Білорусь 0:2
Вірменія - Іран 1:3
Азербайджан - Кувейт 1:1
Буркіна Фассо - Конго 3:0
Фінляндія - Бельгія 1:0
Молдова - Грузія 0:0
Кіпр - Андорра 1:0
Сенегал - Кабо Верде 1:0
Мальта - Македонія 1:1
Саудівська Аравія - Того 1:0
Швеція - Шотландія 3:0
Україна - Голландія 1:1 (Алієв 75 - Ленс 73)
Алжир - Габон 1:2
Чехія - Латвія 4:1
Туреччина - Румунія 2:0
Албанія - Узбекистан 1:0
Австрія - Швейцарія 0:1
Данія - Німеччина 2:2
Чорногорія - Північна Ірландія 2:0
Польща - Камерун 0:3
Сербія - Греція 0:1
Словаччина - Хорватія 1:1
Південна Африка - Гана 1:0
Ірландія - Аргентина 0:1
Словенія - Австралія 2:0
Уельс - Люксембург 5:1
Англія - Угорщина 2:1
Норвегія - Франція 2:1
Ісландія - Ліхтенштейн 1:1
Мексика - Іспанія 1:1
Ангола - Уругвай 0:2
Марокко - Екваторіальна Гвінея 2:1
Мавританія - Палестина 0:0