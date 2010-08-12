Результати футбольного дня збірних світу

11 серпня зіграно 43 матчі

В середу, 11 серпня, відбулося 43 товариських матчі національних збірних: США - Бразилія 0:2 Корейська Республіка - Нігерія 2:1 Таїланд - Сингапур 1:0 Малі - Гвінея 0:2 Танзанія - Кенія 1:1 Уганда - Замбія 1:1 КНР - Бахрейн 1:1 Казахстан - Оман 3:1 Єгипет - Конго ДР 6:3 Росія - Болгарія 1:0 Литва - Білорусь 0:2 Вірменія - Іран 1:3 Азербайджан - Кувейт 1:1 Буркіна Фассо - Конго 3:0 Фінляндія - Бельгія 1:0 Молдова - Грузія 0:0 Кіпр - Андорра 1:0 Сенегал - Кабо Верде 1:0 Мальта - Македонія 1:1 Саудівська Аравія - Того 1:0 Швеція - Шотландія 3:0 Україна - Голландія 1:1 (Алієв 75 - Ленс 73) Алжир - Габон 1:2 Чехія - Латвія 4:1 Туреччина - Румунія 2:0 Албанія - Узбекистан 1:0 Австрія - Швейцарія 0:1 Данія - Німеччина 2:2 Чорногорія - Північна Ірландія 2:0 Польща - Камерун 0:3 Сербія - Греція 0:1 Словаччина - Хорватія 1:1 Південна Африка - Гана 1:0 Ірландія - Аргентина 0:1 Словенія - Австралія 2:0 Уельс - Люксембург 5:1 Англія - Угорщина 2:1 Норвегія - Франція 2:1 Ісландія - Ліхтенштейн 1:1 Мексика - Іспанія 1:1 Ангола - Уругвай 0:2 Марокко - Екваторіальна Гвінея 2:1 Мавританія - Палестина 0:0

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter