Генсек УЄФА: Україна проведе фантастичний Чемпіонат Європи, але...

Генеральний секретар УЄФА Джанні ІНФАНТІНО упевнений, що Україна проведе фантастичний чемпіонат Європи з футболу в 2012 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Донецьку, яка проходила на території стадіону «Донбас Арена».

«Зараз нас наповнює почуття упевненості в тому, що Україна проведе фантастичний чемпіонат Європи у 2012 році», - сказав Д.ІНФАНТІНО, підкресливши, що з часу минулого приїзду до України Президента УЄФА Мішеля ПЛАТІНІ (у квітні 2010 року - УНІАН) тут «досягнуто значного прогресу».

Генсек зазначив, що для нього «велика честь і велике задоволення бути сьогодні в Донецьку». «Але приїхав я сюди не для задоволення, а для роботи. Щоправда, цей стадіон настільки прекрасний, що хочеться забути про роботу...», - додав він.

Д.ІНФАНТІНО високо оцінив злагодженість і узгодженість в роботі усіх структур, що займаються в Україні підготовкою до Євро-2012.

«Під час презентацій, що проводяться в українських містах, ми бачимо, наскільки багато роблять мери міст, наскільки багато роблять президент федерації футболу України Григорій СУРКІС і віце-прем`єр-міністр України Борис КОЛЕСНІКОВ. Ми бачимо, що люди працюють з ентузіазмом, і ми їм довіряємо », - сказав генсек УЄФА.

Він також з іронією зазначив: «Як виявилося, після сьогоднішньої поїздки до Львова деякі люди навіть змінили імена. Ці джентльмени - Григорій СУРКІС і Борис КОЛЕСНІКОВ - тепер називаються Супер-Григорій і Супер-Борис». При цьому Д.ІНФАНТІНО підкреслив, що «тут не можна обійтися без приставки «супер-», тому що вони дійсно дуже багато роблять для підготовки до Євро-2012».

Водночас генсек УЄФА зазначив, що Україні ще є над чим працювати, і основними больовими точками у підготовці до чемпіонату, на його думку, є аеропорти, дороги і готелі.

«Тут потрібно чітко усвідомлювати різницю. Я сказав про стадіон, але цього стадіону мало, щоб провести Євро-турнір на високому рівні. Повинна бути розвинена інфраструктура, інфраструктура розвитку аеропорту, готелів, доріг тощо. Над цим усім ще належить працювати», - сказав Д. ІНФАНТІНО.

«Ми повинні пройти певну операційну фазу і виробити концепцію, яка буде діяти, повинні перейти до практики - опрацьовувати всі варіанти з транспортною інфраструктурою... Тобто, якщо говорити конкретно про недоліки, - це аеропорти, дороги і розміщення глядачів. Навіть, якщо у вас є достатня кількість готельного фонду, потрібно, щоб люди, які приїхали, знайшли б їх (готелі) і зробили це швидко», - пояснив генсек УЄФА.

Однак, підсумовуючи сказане, Д.ІНФАНТІНО з упевненістю заявив: «Україна з усім упорається».