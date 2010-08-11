Янукович: ми - нація переможців

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав Юлію САПУНОВУ з перемогою на етапі Кубка світу 2010 року з триатлону, що проходить у місті Тісойварош (Угорщина).

Текст привітання розміщено на офіційному інтернет-сайті Президента.

"Ваш успіх – найвище спортивне досягнення в історії вітчизняного триатлону. Надзвичайно приємно, що українка на олімпійській дистанції у напруженій боротьбі виборола золоту медаль, вкотре продемонструвавши усьому світові, що ми – нація переможців», – зазначається у вітанні глави держави.