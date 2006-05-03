Андрій Шевченко пропустить ігри збірної

Український форвард "Мілана" Андрій Шевченко заявив, що, швидше за все, не зіграє за збірну в товариських матчах, які відбудуться в рамках підготовки збірної до чемпіонату світу в Німеччині.

Капітан національної збірної України Андрій Шевченко заявив, що вірогідність його участі в спарингах української збірної в рамках підготовки до чемпіонату миру не дуже висока.

Нагадаємо, що до старту мундіаля національна команда України проведе чотири контрольні матчі - з Коста-Рікою, Італією, Люксембургом і Лівією.

"Гравці нашої збірної, які виступають в Україні, не мали такого довгого сезону, як, наприклад, я або Воронін, - сказав Шевченко. - Вони провели значно меншу кількість ігор, і для них майбутні чотири спаринги нашої збірної будуть важливими.

Основною причиною такого рішення капітана збірної стала втома, що накопичилася впродовж сезону. Також Шевченко сказав: "Я знаю, що багатьом це не сподобається, знову почнуться розмови на тему "Чому він не грає?" і т.п. Але для нас найважливіше максимально ефективно підготувати себе до ігор чемпіонату світу. Моє завдання грати не товариські ігри, а офіційні. А для цього до початку чемпіонату світу мені треба встигнути і добре відпочити, і добре підготуватися".

Нагадаємо, що остаточне рішення про участь Шевченка в матчах збірної буде за тренером команди - Олегом Блохіним.

"Кореспондент" за матеріалами Динамо (Київ) від Шурика