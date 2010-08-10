«Шахтар» пропонує об'єднати футбольні Кубки України і Росії

Футбольний клуб «Шахтар» (Донецьк) розробляє спеціальну формулу об`єднання розиграшу Кубків України і Росії з футболу.

Про це на зустрічі з уболівальниками ввечері 9 серпня сказав генеральний директор клубу Сергій ПАЛКІН, повідомили УНІАН у прес-службі «Шахтаря».

За словами гендиректора, спочатку у клубі виношувалась ідея об`єднання чемпіонатів Росії та України. «Це хороша ідея, однак одразу нам, на жаль, не вдасться її втілити», – сказав С.ПАЛКІН.

«Тому у нас є ідея об`єднати розиграші кубків і таким чином зробити перший крок на шляху до об`єднання чемпіонатів», - сказав він і підкреслив, що вдала реалізація цієї ідеї залежить «не тільки від бажання клубів-учасників, але і, природно, від багатьох політичних питань як в одній, так і в іншій країні».

Гендиректор «Шахтаря» також відзначив, що у клубі хочуть об`єднання кубків «як мінімум, тому, що Кубок України зараз не такий вже рейтинговий».

«І в Росії така сама ситуація. Тому ми хотіли б об`єднати ці два турніри за спеціальною формулою, яку зараз розробляємо. Подивимося, наскільки вийде це зробити», - сказав С.ПАЛКІН.